Свитолина обыграла россиянку Кузнецову и вышла в третий круг турнира в Цинциннати

Первый раунд турнира в США первая ракетка Украины пропускала как "сеяная"

Украинская теннисистка Элина Свитолина стартовала с трудовой победы на турнире WTA Premier 5 Western&Southern Open в Цинциннати, США. В матче второго круга (первый Свитолина пропускала как пятая "сеяная") украинка за 2 часа 41 минуту обыграла двукратную победительницу турниров "Большого Шлема", экс-вторую ракетку мира россиянку Светлану Кузнецову со счетом 7:6, 4:6, 6:4. На счету украинки два эйса и две двойные ошибки.

Это вторая победа Свитолиной над Кузнецовой в трех очных встречах. Следующая соперница украинки определится в матче между юной американкой Амандой Анисисмовой и Петрой Мартич из Хорватии.

За выход в третий раунд турнира в Цинциннати Свитолина поучит $29530 призовых и 105 очков в рейтинг WTA.

Напомним, что на этой неделе Элина Свитолина покинула топ-5 мирового рейтинга и опустилась на седьмую строчку. На прошлой неделе она не смогла защитить титул на турнире в Монреале.

Кстати, что во время турнира в Канаде Элина Свитолина призвала обучить теннисисток оказанию первой медицинской помощи. Это случилось после того, как в матче с украинкой пострадала румынская теннисистка Михаэла Бузарнеску, которая неудачно упала и порвала связку на ноге.