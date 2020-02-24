Свитолина опустилась на одну позицию в рейтинге WTA: Костюк обошла Цуренко

В свою очередь, Даяна Ястремская поднялась на 25-ю строчку

Первая ракетка Украины Элина Свитолина потеряла одну позицию и занимает седьмое место в обновленном за 24 февраля рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Свитолину, в активе которой 4301 очко, опережают в списке австралийка Эшли Барти (8367), румынка Симона Халеп (6076), чешка Каролина Плишкова (5200), Бьянка Ванесса Андрееску из Канады (4665), американка София Кенин (4490) и голландка Кики Бертенс (4335).

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Даяна Ястремская (1785) поднялась на 25-е место. Третья представительница Украины в первой сотне рейтинга WTA Екатерина Козлова (658) опустилась на 10 строчек и занимает 99-е место.

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На этой неделе Элина Свитолина и Даяна Ястремская выступят на турнире в Дохе (Катар).

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Кстати, украинская звезда мирового тенниса Марта Костюк разрыдалась после двойного триумфа в Египте. Победительница юниорского Australian Open смела всех своих соперниц на соревнованиях в Каире.

Смотрите, как первая ракетка Украины играет в теннис на крыше

Элина Свитолина сыграла в теннис на крыше в Таиланде Видео: Instagram

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