Свитолина победила первую ракетку мира и защитила титул в Риме

Украинская теннисистка во второй год подряд выиграла турнир в столице Италии

Украинская теннисистка Элина Свитолина стала победительницей турнира WTA Premier 5 в Риме с призовым фондом в 3 351 720 долларов. Наша теннисистка защитила титул, завоеванный в столице Италии в прошлом году. В финале турнира Свитолина обыграла первую ракетку мира Симону Халеп из Румынии – 6:0, 6:4. Поединок продлился 1 час и 9 минут.

Свитолина в четвертый раз обыграла Халеп, на счету румынки две победы. Добавим, что теннисистки встречали в финале этого же турнира год назад.

За победу на турнире украинка заработает 507 тысяч евро и 900 призовых очков в рейтинг WTA.

Напомним, что Элина в ожидании старта турнира посетила матч чемпионата Италии между "Ромой" и "Ювентусом". Свитолина встретилась с легендой римского футбола Франческо Тотти и получила в подарок от "Императора" именную футболку.

Напомним, что Свитолина проиграла на прошлом турнире в Мадриде уже во втором круге. Тем не менее, украинка немного улучшила свой очковый заработок на этом турнире и стала на шаг ближе к лидерству в рейтинге WTA: расклады для Элины Свитолиной стать первой ракеткой мира после грунтового сезона.