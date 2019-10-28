Свитолина побила рекорд Итогового турнира в первом же матче

Украинская теннисистка выдала суперматч против второй ракетки мира

Элина Свитолина и Каролина Плишкова / Фото: Getty Images

Украинская теннисистка Элина Свитолина обыграла соперницу из Чехии Каролину Плишкову в стартовом матче на Итоговом турнире WTA китайском Шэньчжэне, где на кону будут стоять 14 миллионов долларов. Поединок продлился 1 час и 55 минут и завершился со счетом 7:6, 6:4 в пользу украинки.

Правда, в первом сете Свитолиной пришлось попотеть, чтобы одолеть соперницу на тайбрейке с седьмого сет-бола пи счете 14:12. Этот тайбрейк стал самым продолжительным в истории WTA Finals.

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Ранее рекордными в истории Итогового турнира были три тайбрейка, в которых было сыграно по 24 очка. В 1984 году Хелена Сукова со счетом 13:11 обыграла Джо Дьюри, в 1996-м Штеффи Граф была сильнее Линдсей Дэвенпорт, а в 2012-м Виктория Азаренко с аналогичным счетом переиграла Анжелик Кербер.

Ранее мы писали, что букмекеры обновили котировки на победительницу неофициального чемпионата мира по теннису. Главными претендентками на трофей в Шэньчжэне и призовой куш в размере от 4,114 до 4,725 миллиона долларов называют канадку Бьянку Андрееску и японку Наоми Осаку. Что касается Элины Свитолиной, то украинка – четвертая в списке фавориток. Поставив один доллар на завоевание ею титула, можно выиграть девять.

Напомним, что в этом году Свитолина вошла в десятку самых высокооплачиваемых спортсменок мира. Интересно, что в ТОП-10 спортсменок попали исключительно представительницы тенниса.

Все подробности в спецтеме Итоговый чемпионат теннисисток

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