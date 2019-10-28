Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,17
27,96

Свитолина побила рекорд Итогового турнира в первом же матче

28 октября, 16:21

Украинская теннисистка выдала суперматч против второй ракетки мира

Элина Свитолина и Каролина Плишкова

Элина Свитолина и Каролина Плишкова / Фото: Getty Images

Украинская теннисистка Элина Свитолина обыграла соперницу из Чехии Каролину Плишкову в стартовом матче на Итоговом турнире WTA китайском Шэньчжэне, где на кону будут стоять 14 миллионов долларов. Поединок продлился 1 час и 55 минут и завершился со счетом 7:6, 6:4 в пользу украинки.

Правда, в первом сете Свитолиной пришлось попотеть, чтобы одолеть соперницу на тайбрейке с седьмого сет-бола пи счете 14:12. Этот тайбрейк стал самым продолжительным в истории WTA Finals.

Реклама

Ранее рекордными в истории Итогового турнира были три тайбрейка, в которых было сыграно по 24 очка. В 1984 году Хелена Сукова со счетом 13:11 обыграла Джо Дьюри, в 1996-м Штеффи Граф была сильнее Линдсей Дэвенпорт, а в 2012-м Виктория Азаренко с аналогичным счетом переиграла Анжелик Кербер.

В тренде
Вот он, соперник для Усика! Скандальный Чисора вышел на украинца, уничтожив "британского Кличко"
Чисора уничтожил Прайса

Ранее мы писали, что букмекеры обновили котировки на победительницу неофициального чемпионата мира по теннису. Главными претендентками на трофей в Шэньчжэне и призовой куш в размере от 4,114 до 4,725 миллиона долларов называют канадку Бьянку Андрееску и японку Наоми Осаку. Что касается Элины Свитолиной, то украинка – четвертая в списке фавориток. Поставив один доллар на завоевание ею титула, можно выиграть девять.

Напомним, что в этом году Свитолина вошла в десятку самых высокооплачиваемых спортсменок мира. Интересно, что в ТОП-10 спортсменок попали исключительно представительницы тенниса.

Все подробности в спецтеме Итоговый чемпионат теннисисток

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Элина Свитолина Итоговый чемпионат WTA Каролина Плишкова

Источники: Сегодня , ua-football

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Свитолина на стиле прибыла в Китай защищать титул чемпионки мира по теннису
Свитолина на стиле прибыла в Китай защищать титул чемпионки мира по теннисуТеннис
Мисс Итогового чемпионата: выбираем самую красивую теннисистку
Мисс Итогового чемпионата: выбираем самую красивую теннисисткуТеннис
Украинская сенсация Уимблдона сыграет в финале юниорского Итогового турнира
Украинская сенсация Уимблдона сыграет в финале юниорского Итогового турнираТеннис
Украинская теннисистка выиграла малый Итоговый турнир WTA в парном разряде
Украинская теннисистка выиграла малый Итоговый турнир WTA в парном разрядеТеннис
Онлайн Свитолина – Плишкова: украинка выиграла первый матч на Итоговом чемпионате
Онлайн Свитолина – Плишкова: украинка выиграла первый матч на Итоговом чемпионатеТеннис
Свитолина защищает титул лучшей в мире: расписание и результаты Итогового турнира WTA
Свитолина защищает титул лучшей в мире: расписание и результаты Итогового турнира WTAТеннис

Новости партнеров

Loading...
загрузка...