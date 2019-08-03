Элина Свитолина выбита китаянкой / Фото: AFP

Свитолина прекратила выступление на турнире в США с призовым фондом в 876 тысяч долларов https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0 2019-08-03T09:25:00+03:00 Теннис Украинка не смогла обыграть Марию Саккари

Первая "ракетка" Украины Элина Свитолина досрочно завершила выступление на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) – в Сан-Хосе (США) с призовым фондом 876 тысяч долларов.

В поединке за выход в полуфинал соревнований посеянная под первым номером Свитолина за 2,5 часа уступила седьмой "ракетке" турнира Марии Саккари из Греции – 6:1, 6:7 (3:7), 3:6

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Отметим, что во втором сете Элина вела 5:2, при счете 5:3 имела три матчбола, а при счете 5:4 – еще один, но не смогла завершить игру в свою пользу. Свитолина не покинет Северную Америку после поражения, ведь следующий турнир для нее пройдет в канадском Торонто.

Отметим, что парень Свитолиной затащил украинку на французский рэп. Пара посетила выступление исполнителя Damso, последний альбом которого стал трижды платиновым во Франции. Гаэль Монфис и его возлюбленная "оторвались" на Paleo Festival Nyon.

В прошлом году Элина Свитолина выиграла итоговый чемпионат, не потерпев ни одного поражения. При этом она пополнила свой счет на 2,36 миллиона долларов.

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