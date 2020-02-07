Свитолина принесла победу Украине над Хорватией в Кубке Федерации

Элина Свитолина / Фото: Getty Images

Первая ракетка Украины Элина Свитолина принесла досрочную победу своей команде над Хорватией, обеспечив украинкам первое место в группе А. После того, как Даяна Ястремская победила Лею Боскович, украинкам достаточно было выиграть один матч из двух следующих.

Так, Элина Свитолина одолела лидера команды Хорватии Яну Фетт со счетом 6:3 3:6 6:1. Поединок длился один час и 50 минут. Элина проиграла второй сет, но смогла собраться и выиграть решающий.

Заключительным поединком игрового дня станет парная дуэль – Леся Цуренко и Катарина Завацкая будут противостоять Дарье Юрак и Яне Фетт.

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Ранее мы писали, что Украина всухую разгромила Болгарию на Кубке Федерации и вышла в лидеры группы. Украина одержала третью победу над Болгарией в Кубке Федерации и вышла на первое место группы в Первой группе Евро-Африканской зоны.

Кстати, Свитолина рассказала о матче в Кубке Федерации с Болгарией. Одесситке удалось отыграться со счета 0:5 на тай-брейке и выиграть его 7:5. После полутора часов борьбы Элина поделилась своими эмоциями.

Смотрите, как Свитолина побеждала во втором круге Открытого чемпионата Австралии:

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