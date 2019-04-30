Свитолина приняла соблазнительную позу, чтобы назвать свое второе имя
Лучшая украинская теннисистка прокачивает мышцы перед возвращением на корт
Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина, продолжающая восстанавливаться после травмы колена, показала, как прокачивает свои мышцы для удачных форхендов и бекхэндов после возвращения на корт. Первая ракетка страны выложила в Instagram свое фото в соблазнительной позе, на котором она запечатлена работающей с "блином" для штанги. При этом Элина подписала кадр следующим образом: "Болезненность – мое второе имя". "Болезненная ты наша. Пора на корт. Ждем!" – подбадривают Свитолину ее поклонники.
Напомним, недавно Элине Свитолиной пригрозили закрыть дверь в сборную Украины. "Федерация тенниса Украины никого не заставляет играть за национальную команду, – заявил вице-президент организации Евгений Зукин. - Если игрок говорит: "Я не хочу, я не могу", мы не начинаем его заставлять. Хотя для этого есть много рычагов воздействия. Не хочет - не надо".
Также сообщалось, что Монфис повторит со Свитолиной то же, что у него было с предыдущей девушкой. У Гаэля с Элиной в Париже все будет так же, как со словачкой Доминикой Цибулковой.
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