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Свитолина приняла соблазнительную позу, чтобы назвать свое второе имя

30 апреля, 12:41

Лучшая украинская теннисистка прокачивает мышцы перед возвращением на корт

Элина Свитолина
Элина Свитолина. Фото: Instagram

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина, продолжающая восстанавливаться после травмы колена, показала, как прокачивает свои мышцы для удачных форхендов и бекхэндов после возвращения на корт. Первая ракетка страны выложила в Instagram свое фото в соблазнительной позе, на котором она запечатлена работающей с "блином" для штанги. При этом Элина подписала кадр следующим образом: "Болезненность – мое второе имя". "Болезненная ты наша. Пора на корт. Ждем!" – подбадривают Свитолину ее поклонники.

Напомним, недавно Элине Свитолиной пригрозили закрыть дверь в сборную Украины. "Федерация тенниса Украины никого не заставляет играть за национальную команду, – заявил вице-президент организации Евгений Зукин. - Если игрок говорит: "Я не хочу, я не могу", мы не начинаем его заставлять. Хотя для этого есть много рычагов воздействия. Не хочет - не надо".

Также сообщалось, что Монфис повторит со Свитолиной то же, что у него было с предыдущей девушкой. У Гаэля с Элиной в Париже все будет так же, как со словачкой Доминикой Цибулковой.

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Тег теннис, Элина Свитолина

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Сегодня|Спорт

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