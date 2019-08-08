Свитолина пробилась в четвертьфинал турнира в Торонто

Элина Свитолина / Фото: AFP

Первая ракетка Украины Элина Свитолина пробилась в четвертьфинал турнира женской теннисной ассоциации (WTA Premier 5) в Торонто. Наша теннисистка в матче 1/8 финала обыграла представительницу Швейцарии Белинду Бенчич.

Встреча продолжалась 1 час и 19 минут. В первом сете Элина сделала три брейка и победила 6:2. Во втором гейме украинка подвернула лодыжку, но сумела продолжить матч после помощи физиотерапевта. Во второй партии Свитолина снова сделала три брейка и победила 6:4.

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В четвертьфинале 9 августа лидер украинского женского тенниса встретится с Софией Кенин (США), которая сегодня обыграла украинку Даяну Ястремскую.

Напомним, что лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина вошла в десятку самых высокооплачиваемых спортсменок мира. Свитолина в период с 2018-го по 2019 год заработала 6,1 миллиона долларов, при этом 1,5 миллиона – это прибыль от рекламы.

Добавим, что ранее на турнире в Торонто 19-летняя украинка Даяна Ястремская обыграла экс-первую ракетку мира Викторию Азаренка.

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