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Свитолина проиграла финал Итогового турнира WTA

3 ноября, 15:52

Украинка стала первой, кто дважды подряд играла в финале Итогового турнира WTA

Элина Свитолина

Элина Свитолина / Фото: Reuters

Украинская теннисистка Элина Свитолина не смогла во втором сезоне подряд стать победительницей неофициального чемпионата мира. В финале Итогового турнира WTA в китайском Шэньчжэне с призовым фондом 14 миллионов долларов украинка уступила первой ракетке мира австралийке Эшли Барти – 4:6, 3:6. Матч продлился 1 час и 28 минут.

Барти впервые в карьере обыграла Свитолину, до этого пять предыдущих матчей завершились в пользу украинки.

Элина Свитолина

Элина Свитолина / Фото: Reuters

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Эшли Барти

Эшли Барти / Фото: Reuters

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Также украинка упустила шанс стать обладательницей рекордных призовых в теннисе – чтобы заработать 4,75 млн долларов Свитолиной нужно было не проиграть ни одного матч на турнире. Тем не менее, даже без учета финала Свитолина смогла заработать на Итоговом турнире 25 миллионов гривен, в переводе на доллары – 995 тысяч.

Напомним, на групповом этапе Свитолина обыграла Каролину Плишкову, Симону Халеп и Софию Кенин, которая заменила снявшуюся из-за травмы Бьянку Андрееску. В полуфинале украинка одолела Белинду Бенчич, которая отказалась продолжать матч по ходу второго сета.

Смотрите также сюжет, как Элина Свитолина обыграла чешскую теннисистку Плишкову на старте турнира в Китае

Все подробности в спецтеме Итоговый чемпионат теннисисток

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теннис Элина Свитолина Итоговый чемпионат WTA Эшли Барти

Источник: Сегодня|Спорт

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