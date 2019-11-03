Свитолина проиграла финал Итогового турнира WTA

Элина Свитолина / Фото: Reuters

Украинская теннисистка Элина Свитолина не смогла во втором сезоне подряд стать победительницей неофициального чемпионата мира. В финале Итогового турнира WTA в китайском Шэньчжэне с призовым фондом 14 миллионов долларов украинка уступила первой ракетке мира австралийке Эшли Барти – 4:6, 3:6. Матч продлился 1 час и 28 минут.

Барти впервые в карьере обыграла Свитолину, до этого пять предыдущих матчей завершились в пользу украинки.

Элина Свитолина / Фото: Reuters

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Эшли Барти / Фото: Reuters

Также украинка упустила шанс стать обладательницей рекордных призовых в теннисе – чтобы заработать 4,75 млн долларов Свитолиной нужно было не проиграть ни одного матч на турнире. Тем не менее, даже без учета финала Свитолина смогла заработать на Итоговом турнире 25 миллионов гривен, в переводе на доллары – 995 тысяч.

Напомним, на групповом этапе Свитолина обыграла Каролину Плишкову, Симону Халеп и Софию Кенин, которая заменила снявшуюся из-за травмы Бьянку Андрееску. В полуфинале украинка одолела Белинду Бенчич, которая отказалась продолжать матч по ходу второго сета.

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