Свитолина проиграла первый матч после серьезной травмы

Украинка уступила французской теннисистке Полин Пармантье

Элина Свитолина. Фото: AFP

Украинская теннисистка Элина Свитолина не смогла преодолеть стартовый барьер на турнире WTA Premier Mandatory Mutua Madrid Open. В матче первого круга украинка, посеянная под 6 номером, за 1 час 38 минут уступила французской теннисистке Полин Пармантье – 4:6, 6:7(6).

В первом сете украинка уступала 1:5, сократила отставание до минимума, но партия все-же осталась за француженкой, со второй попытки подавшей на сет.

Вторая партия проходила по еще более драматичному сценарию: Пармантье повела 3:1, Свитолина сумела отыграться. Судьба сета и матча решилась на тайбрейке: украинка сначала вела 3:1, затем уступала 3:6. Отыграла 3 матчбола, но последние два розыгрыша встречи остались за представительницей Франции.

Ранее мы писали, что украинки установили национальный рекорд на элитных теннисных турнирах. В основной сетке турнира в Мадриде выступают пять представительниц Украины.

Напомним, недавно Элине Свитолиной пригрозили закрыть дверь в сборную Украины. "Федерация тенниса Украины никого не заставляет играть за национальную команду, – заявил вице-президент организации Евгений Зукин. - Если игрок говорит: "Я не хочу, я не могу", мы не начинаем его заставлять. Хотя для этого есть много рычагов воздействия. Не хочет - не надо".

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