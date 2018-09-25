Свитолина проиграла первый же матч под руководством нового тренера

Сегодня, 10:53

Лучшая украинская теннисистка неудачно выступила на турнире в Ухане

Элина Свитолина. Фото AFP
Элина Свитолина. Фото AFP

Украинская теннисистка Элина Свитолина не смогла выйти в третий раунд турнира WTA Premier 5 DongFeng Motor Wuhan Open в Ухане, Китай. В матче второго круга украинка, посеянная под пятым номером, за 1 час 51 минуту уступила 20-й ракетке мира представительнице Беларуси Арине Соболенко – 4:6, 6:2, 1:6.

На счету Свитолиной 5 эйсов и 7 двойных ошибок. Напомним, что в прошлом году Свитолина пропускала турнир в Ухане.

Отметим, что турнир в Китае стал первым для украинки, где она выступала под руководством нового тренера Ника Савиано. Он ранее работал со Слоан Стивенс и Эжени Бушар. Напомним, Элина Свитолина рассталась со своим бывшим тренером после US Open. Элина и Тьерри Асьон начали сотрудничество в конце декабря 2016 года. Тогда украинка по окончании сезона рассталась с британским наставником Иеном Хьюзом, а в ее команду также вошел спарринг-партнер Эндрю Беттлс.

Напомним, что ранее еще одна украинка Леся Цуренко проиграла в первом круге турнира в УханеУкраинская теннисистка уступила в двух сетах Дарье Касаткиной.

Напомним, что на последнем в году турнире серии "Большого шлема" US Open Леся Цуренко смогла дойти до четвертьфинала, где уступила будущей победительнице Наоми Осаке.


Напомним, что на последнем в году турнире серии "Большого шлема" US Open Леся Цуренко смогла дойти до четвертьфинала, где уступила будущей победительнице Наоми Осаке.
теннис, Элина Свитолина

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Источник:

tennisua.org

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