Свитолина проиграла первый же матч под руководством нового тренера
Лучшая украинская теннисистка неудачно выступила на турнире в Ухане
Украинская теннисистка Элина Свитолина не смогла выйти в третий раунд турнира WTA Premier 5 DongFeng Motor Wuhan Open в Ухане, Китай. В матче второго круга украинка, посеянная под пятым номером, за 1 час 51 минуту уступила 20-й ракетке мира представительнице Беларуси Арине Соболенко – 4:6, 6:2, 1:6.
На счету Свитолиной 5 эйсов и 7 двойных ошибок. Напомним, что в прошлом году Свитолина пропускала турнир в Ухане.
Отметим, что турнир в Китае стал первым для украинки, где она выступала под руководством нового тренера Ника Савиано. Он ранее работал со Слоан Стивенс и Эжени Бушар. Напомним, Элина Свитолина рассталась со своим бывшим тренером после US Open. Элина и Тьерри Асьон начали сотрудничество в конце декабря 2016 года. Тогда украинка по окончании сезона рассталась с британским наставником Иеном Хьюзом, а в ее команду также вошел спарринг-партнер Эндрю Беттлс.
Напомним, что ранее еще одна украинка Леся Цуренко проиграла в первом круге турнира в Ухане. Украинская теннисистка уступила в двух сетах Дарье Касаткиной.
Напомним, что на последнем в году турнире серии "Большого шлема" US Open Леся Цуренко смогла дойти до четвертьфинала, где уступила будущей победительнице Наоми Осаке.
Вы сейчас просматриваете новость "Свитолина проиграла первый же матч под руководством нового тренера". Другие Новости тенниса смотрите в блоке "Последние новости"