Свитолина против Киз на US Open: букмекеры оценили шансы украинки на рекорд

Мэдисон Киз vs Элина Свитолина / Фото: Getty Images

Букмекеры обнародовали котировки на предстоящий матч 1/8 финала Открытого чемпионата США по теннису между первой ракеткой Украины Элиной Свитолиной и хозяйкой кортов – американкой Мэдисон Киз.

Как мы сообщали, в 1/16 финала US Open Элина Свитолина в двух сетах разгромила Даяну Ястремскую – 6:2, 6:0. Украинское дерби продлилось менее часа - всего 53 минуты. За это время 24-летняя Свитолина выиграла 54 розыгрыша, тогда как 19-летняя Ястремская – лишь 28.

После матча с Ястремской Свитолина рассказала, как за 53 минуты сумела заработать 7 миллионов гривен призовых. "Я была, как бы так сказать, сама собой. В итоге, опыт сыграл свою роль. Даяне его не хватило", – заявила Элина.

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Отметим, что Свитолина еще ни разу в своей карьере не проходила на US Open дальше 1/8 финала. Чтобы установить личный рекорд на Открытом чемпионате США, Элине нужно одолеть неудобную Мэдисон Киз. Статистика их личных встреч – в пользу американки: две победы против одной у украинки.

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Сегодня стало известно, что букмекеры не особо верят в Элину в матче с Киз, считая фавориткой американку. На победу Мэдисон установлен коэффициент 1.73, тогда как на выигрыш Свитолиной – 2.05. Таким образом вероятность прохода в четвертьфинал Мэдисон Киз оценивают в 55 процентов, Элины Свитолиной – в 45 процентов. Но своими предыдущими выступлениями на турнире украинка дает надежду, что пессимистические ожидания букмекеров накроются медным тазом.

Кстати, на кону в матче Свитолина – Киз будет 500 тысяч долларов призовых.

Как мы писали ранее, на US Open грянул скандал – легендарный Джокович пригрозил болельщику расправой. Сербский теннисист намерен поквитаться с фанатом, который оскорбил Новака во время тренировки.

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