Свитолина рассказала, как за 57 минут сумела заработать 7 миллионов гривен

Элина Свитолина / Фото: AFP

Пятая сеянная US Open Элина Свитолина прокомментировала свою победу в третьем раунде Открытого чемпионата США по теннису. Напомним, в матче за семь миллионов гривен Свитолина разгромила Даяну Ястремскую со счетом 6:2, 6:0. Украинское дерби продолжалось всего 57 минут.

"Это был очень особенный матч для Украины, для нас обеих, ведь я – из Одессы, она – из Одессы. Сегодня я была очень стабильна с задней линии и хорошо подавала тогда, когда нужно было. Я была, как бы так сказать, сама собой. В итоге, опыт сыграл свою роль. Даяне его не хватило. Я довольна своим теннисом и жду следующего матча, – рассказала Элина Свитолина. – Как мне пройти в решающие стадии на Grand Slam? Я все еще пытаюсь это разгадать (смеется). На самом деле, нужно просто играть матч за матчем, не заглядывать наперед и просто наслаждаться матчами. Каждая встреча с Медисон Киз, которая ждет меня в четвертом раунде, – это трудное испытание. Мне надо быть готовой к ее лонгболам. Но, знаете, на этом US Open я уже не испытываю такого давления, как на предыдущих".

Отметим, что Элина Свитолина третий сезон кряду сыграет в 1/8 финала US Open. В 2017 году она уступила на этой стадии как раз американке Медисон Киз, а в прошлом году – латвийке Анастасие Севастовой. В Нью-Йорке Свитолиной еще ни разу не удавалось пробиться в четвертьфинал.

Как мы писали ранее, Свитолина рассказала, почему они с Монфисом – не пара на теннисных турнирах. Со своей предыдущей девушкой из Словакии Гаэль играл в одном дуэте, а вот со Свитолиной – все еще нет. "Существует высокий риск получить травму, и мы стараемся сосредоточиться на одиночных разрядах. А в будущем, я уверена, это может произойти", -– заявила пятая ракетка мира Свитолина, отвечая на вопрос, когда она сыграет в микстовом дуэте со своим парнем.

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