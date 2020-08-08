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Свитолина рассказала, кто заманил ее на яхту, откуда она завалила Сеть эротическими фото

8 августа, 19:33

Олег Люлька Олег Люлька

Лучшая теннисистка в истории Украины назвала путешествие по морю захватывающим опытом

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала о бэкграунде своего круиза на яхте по Средиземному морю, который она совершила вместе со своим парнем французом Гаэлем Монфисом. Напомним, Свитолина буквально завалила Сеть своими эротическими фото, опубликованными во время прогулки по воде.

"Это получилось совершенно неожиданно, мы решили совершить круиз на яхте. За последние пару месяцев это был самый захватывающий опыт, – цитирует Элину Свитолину канал Tennis United. – Нас пригласил один из друзей Гаэля. Знаете, сам Гаэль не был до конца уверен, стоит ли соглашаться, потому что он не из тех людей, которые обожают море".

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Отметим, что во время пребывания на яхте первая ракетка Украины свела своих поклонников с ума платьем в горошек. И не только. Смотрите самые яркие кадры Элины Свитолиной с путешествия по морю:

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Напомним, накануне Свитолина приняла решение относительно участия в US Open. Все-таки Элина отказалась от выступления там, заявив, что поездка в США может подвергнуть риску ее и ее команду.

Свитолина. Фейковый стриптиз Видео: Instagram
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яхта теннис Элина Свитолина теннисистка Гаэль Монфис средиземное море
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