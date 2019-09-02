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Свитолина разгромила американку Киз на US Open и добилась исторического рекорда

2 сентября, 07:09

В матче за выход в полуфинал первую ракетку Украины ждет удобная для нее соперница - британка Конта

Элина Свитолина

Элина Свитолина / Фото: AFP

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина продолжает победное шествие на открытом чемпионате США по теннису Нью-Йорке. В матче четвертого круга соревнований пятая ракетка WTA в двух сетах одолела хозяйку кортов Мэдисон Киз (№9 WTA) – 7:5, 6:4. Таким образом 24-летняя Свитолина добилась рекордного для себя результата на US Open, впервые в карьере пробившись в четвертьфинал этого турнира Большого шлема.

Матч Свитолина – Киз продолжался 1 час и 15 минут. За это время Свитолина, которую считали аутсайдером матча с Киз, суммарно выиграла 67 очков, а ее соперница – 57. Мэдисон Киз выполнила семь подач на вылет – против всего одной у украинки. Однако Свитолина, в целом, была куда надежнее, допустив всего 13 невынужденных ошибок, тогда как у Киз их набралось в три раза больше – 39.

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Победа над Киз означает еще одно знаковое достижение для Свитолиной – она первой в истории украинского тенниса пробилась в четвертьфинал всех мэйджоров – Australian Open, Ролан Гарроса, Уимблдона, а теперь и US Open!

В тренде
Свитолина разгромила американку Киз на US Open и добилась исторического рекорда
Элина Свитолина

Выиграв у американки Киз, Элина Свитолина заработала на US Opne-2019 уже 500 тысяч долларов призовых. А в 1/4 финала Элина сыграет против удобной для себя соперницы – британки Йоханны Конты (№16 WTA), с которой до этого пересекалась четыре раза и все четыре матча выиграла.

Как мы писали ранее, на US Open грянул скандал – легендарный Джокович пригрозил болельщику расправой. Сербский теннисист намерен поквитаться с фанатом, который оскорбил Новака во время тренировки.

Также сообщалось о другом инциденте на US Open. Рафаэль Надаль спас ребенка, которого едва не задавила толпа. Знаменитый испанец вытащил мальчугана из давки и подарил ему свой автограф.

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теннис US Open Элина Свитолина Мэдисон Киз

Источник: Сегодня|Спорт

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