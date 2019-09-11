Свитолина стала "овощем": китайцы дали неожиданное прозвище лучшей украинской теннисистке

Элина не смогла сдержать смех, когда ей назвали никнейм, придуманный фанатами из Поднебесной

Элина Свитолина / Фото: Twitter

Третья ракетка мира, украинка Элина Свитолина перед стартом на турнире в Чжэнчжоу узнала о неожиданном прозвище, которое ей придумали китайские фанаты. Лучшую украинскую теннисистку ввели в курс дела журналисты на пресс-конференции в Поднебесной.

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- Китайские болельщики дали вам прозвище, что-то вроде "маленькой пекинской капусты". В первую очередь, вы симпатичная девушка, и у вас вот такой никнейм, – начали было разговор со Свитолиной в Китае представители СМИ.



- Интересно, очень интересно. Пекинская капуста? (смеется). Но что это значит?

- Это значит, что у вас хороший удар, замах и что вы милая.

- Окей.

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- И это довольно вкусно. Это то, что люди едят каждый день.



- Окей, давайте на этом остановимся. В чем был вопрос, извините, о чем вы хотели спросить?





- Какие ваши впечатления по поводу такого прозвища?



- Что ж, это очень неожиданно, я бы сказала. Не знаю. Это, вероятно, что-то очень приятное, так что спасибо. У меня много болельщиков в Китае и в целом в Азии, поэтому я получаю множество маленьких подарков и знаков внимания. Я за это благодарна и за прозвища тоже.

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Отметим, что свой первый матч на турнире в Китае украинка сыграет с Юлией Путинцевой - казахстанской теннисисткой, до 2012 года выступавшей за Россию.

Элина Свитолина / Фото: AFP

Напомним, ранее была озвучена гигантская сумма призовых Свитолиной за всю карьеру. 24-летняя одесситка заметно улучшила не только позиции в теннисном рейтинге, но и свое благосостояние. Благодаря выходу в полуфинал американского "Шлема" Элина перешагнула внушительную отметку в 16 миллионов долларов.

Также мы писали, что бразильский теннисист получил пожизненную дисквалификацию за участие в договорных матчах. Диего Матос повлиял на результаты десяти поединков на турнире ITF.

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