Украинской теннисистке понадобилось всего 65 минут, чтобы сломить сопротивление россиянки Касаткиной

Элина Свитолина / Фото: AFP

Свитолина уничтожила россиянку на старте турнира на 800 тысяч долларов https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%AD%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%AD%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0 2019-08-01T11:20:08+03:00 Теннис Украинской теннисистке понадобилось всего 65 минут, чтобы сломить сопротивление россиянки Касаткиной

Украинская теннисистка Элиан Свитолина уверенно стартовала на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) серии Premier в Сан-Хосе, Калифорния, с призовым фондом в 876 183 долларов. В матче первого круга украинка, посеянная под первым номером, за 1 час 5 минут обыграла российскую теннисистку Дарьяю Касаткину – 6:3, 6:1.

Следующей соперницей первой ракетки Украины станет представительница Греции Мария Саккари.

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Отметим, что на днях парень Свитолиной затащил украинку на французский рэп. Пара посетила выступление исполнителя Damso, последний альбом которого стал трижды платиновым во Франции. Гаэль Монфис и его возлюбленная оторвались на Paleo Festival Nyon.

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В прошлом году Элина Свитолина выиграла Итоговый чемпионат, не потерпев ни одного поражения. При этом она пополнила свой счет на 2,36 миллиона долларов.

Также добавим, что Элина Свитолина поразила своим вечерним платьем в Одессе. Столь элегантными полуфиналистку Уимблдона Элину Свитолину и ее бойфренда француза Гаэля Монфиса мы, похоже, еще не видели. Элина в шикарнейшем платье, Гаэль – в убедительном костюме.

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