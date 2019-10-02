Свитолина уже в четвертьфинале турнира с призовым фондом в 8 миллионов долларов

Украинка продолжает победную серию в Китае, на очереди - восьмая ракетка мира

Элина Свитолина / Фото: AFP

Украинская теннисистка Элина Свитолина пробилась в четвертьфинал турнира WTA в Пекине с призовым фондом в 8 миллионов долларов. В матче третьего круга украинка за 2 часа 34 минуты обыграла американку Софию Кенин – 6:3, 6:7, 6:3.

В четвертьфинале Свитолина встретится с восьмой ракеткой мира Кики Бертенс из Голландии. Она является прямой конкуренткой Элина за путевку на Итоговый турнир WTA в Шэньчжэне. Ранее на турнире Бертенс обыграла Даяну Ястремскую.

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Сегодня мы писали, что еще одна конкурентка Свитолиной на поездку на Итоговый турнир проиграла в Пекине. Белинда Бенчич покинула турнир в Пекине после поражения Петре Квитовой.

Напомним, что на днях 19-летняя теннисистка из Канады впервые пробилась на Итоговый турнир. Андрееску стала четвертой, кто гарантировала себе участие в престижном турнире Женской теннисной ассоциации.

Напомним, перед стартом китайской серии турниров была озвучена гигантская сумма призовых Свитолиной за всю карьеру. 25-летняя одесситка за последнее время заметно улучшила не только позиции в мировом теннисном рейтинге, где она занимает сейчас третью строчку, но и свое благосостояние. Благодаря выходу в полуфинал американского "Шлема" Элина перешагнула внушительную отметку в 16 миллионов долларов призовых.

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