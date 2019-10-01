Свитолина узнала имя соперницы в третьем круге турнира в Пекине

Украинская теннисистка Элина Свитолина узнала соперницу по третьему раунду турнира в Пекине. Ею стала 20-летняя американка София Кенин. Ранее мы рассказывали, что Свитолина вышла в третий круг турнира WTA в Пекине.
В матче второго круга Кенин в двух сетах разобралась с россиянкой Анастасией Павлюченковой – 6:3, 6:2. Матч Элины Свитолиной и Софии Кенин состоится 3-го октября.
В 2019 году спортсменки трижды встречались на корте. В Индианаполисе сильнее оказалась украинская спортсменка Элина Свитолина, но американка София Кенин побеждала дважды на турнирах в Торонто и Цинцинатти.
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Напомним, перед стартом китайской серии турниров была озвучена гигантская сумма призовых Свитолиной за всю карьеру. 25-летняя одесситка за последнее время заметно улучшила не только позиции в мировом теннисном рейтинге, где она занимает сейчас третью строчку, но и свое благосостояние. Благодаря выходу в полуфинал американского "Шлема" Элина перешагнула внушительную отметку в 16 миллионов долларов призовых.
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