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Свитолина узнала имя соперницы в третьем круге турнира в Пекине

1 октября, 12:55

Опонентка Элины разобралась с россиянкой во втором раунде

Элина Свитолина

Элина Свитолина / Фото: AFP

Украинская теннисистка Элина Свитолина узнала соперницу по третьему раунду турнира в Пекине. Ею стала 20-летняя американка София Кенин. Ранее мы рассказывали, что Свитолина вышла в третий круг турнира WTA в Пекине.

В матче второго круга Кенин в двух сетах разобралась с россиянкой Анастасией Павлюченковой – 6:3, 6:2. Матч Элины Свитолиной и Софии Кенин состоится 3-го октября.

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В 2019 году спортсменки трижды встречались на корте. В Индианаполисе сильнее оказалась украинская спортсменка Элина Свитолина, но американка София Кенин побеждала дважды на турнирах в Торонто и Цинцинатти.

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Напомним, перед стартом китайской серии турниров была озвучена гигантская сумма призовых Свитолиной за всю карьеру. 25-летняя одесситка за последнее время заметно улучшила не только позиции в мировом теннисном рейтинге, где она занимает сейчас третью строчку, но и свое благосостояние. Благодаря выходу в полуфинал американского "Шлема" Элина перешагнула внушительную отметку в 16 миллионов долларов призовых.

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теннис Элина Свитолина теннисистка

Источник: Сегодня|Спорт

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