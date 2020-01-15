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Свитолина – в деле, но состав еще может меняться: капитан украинок следит за Костюк и Завацкой

15 января, 21:39

Рулевой женской сборной по теннису Михаил Филима рассказал о предстоящих матчах Кубка Федерации

Женская сборная Украины по теннису/Фото ФТУ

Женская сборная Украины по теннису/Фото ФТУ

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Капитан женской сборной Украины по теннису Михаил Филима рассказал о предстоящих матчах в Кубке Федерации, которые пройдут с 5 по 8 февраля в Таллинне. В рамках отбора Первой группы Евро-Африканской зоны сначала украинки сыграют в группе А с Хорватией и Болгарией. Пока в заявке "сине-желтых" Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Катерина Козлова, Катарина Завацкая и Леся Цуренко, но нет лучших парниц Украины, сестер Киченок.

"Состав еще может немного поменяться, – говорит Филима. – Есть молодой игрок – Катарина Завацкая, которая нам очень интересна, Марта Костюк также приедет в Таллинн. Многое будет зависеть от выступления наших девушек на Australian Open. В целом я бы сказал, что данный состав – предварительный. Мы держим связь с нашими теннисистками. Если же состав не изменится, то Катя Козлова неплохо играет пару, Даяна Ястремская также в прошлом году показывала неплохие результаты. Не забываем и о Марте Костюк. Безусловно, в этих матчах у нас будет упор на одиночки, а по парной комбинации еще будем думать и принимать окончательное решении чуть позже".

Михаил Филима/Фото ФТУ

Михаил Филима/Фото ФТУ

Читайте также: Украина подала официальную заявку на матчи Кубка Федерации: Свитолина и Ястремская – в команде!

Рассказал капитан сборной и о соперницах по группе А:

"Изначально Хорватия была сильным соперником, но в предварительной заявке у них нет ни Петры Мартич, ни Донны Векич. Не знаю точных причин, но эти два топ-игрока могут как приехать, так и не приехать. Точно такая же ситуация с Эстонией и с Грецией, которые играют в группе B. Окончательно все будет известно только тогда, когда мы приедем в Таллинн. В этом году из группы выходят две команды, а не одна, как было раньше. Это, безусловно, всем облегчает жизнь, но все равно мы будет настраиваться на победу в каждом матче".

Ранее мы писали, что Украина сыграет матч Кубка Дэвиса с Тайванем в Запорожье.

Смотрите, как Ястремская уверенно стартовала на теннисном турнире в австралийской Аделаиде

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капитан Кубок Федерации сборная Украины по теннису Михаил Филима

Источник: sport.ua

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