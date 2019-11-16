Свитолина возвращается на Родину с благородной миссией

Элина Свитолина / Фото: AFP

Одна из лучших теннисисток планеты, украинка Элина Свитолина, возвращается на Родину. Закончив сезон, наша прима посвятила некоторое время личной жизни, съездив со своим парнем Гаэлем Монфисом в Лондон на Итоговый чемпионат АТР, где он был запасным. Теперь же в Украине хочет заняться благотворительностью.

На своей странице в соцсетях Элина написала на украинском языке: "Время важных новостей! Будущие результаты и триумф Украины на международной спортивной арене определяются уже сейчас и зависят от поддержки детского и юношеского спорта. Я приложу все усилия, чтобы передать опыт будущему поколению. Верю, что вместе мы можем раскрыть не один талант". К слову, Свитолина стала самой популярной теннисисткой среди китайских болельщиков.

25-летняя одесситка организует благотворительный вечер в Киеве в следующую субботу, 23 ноября. Смотрите сюжет, как она стала третьей ракеткой мира.

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Напомним, в этом сезоне Свитолина проиграла финал Итогового турнира WTA сопернице из Австралии Эшли Барти – 4:6, 3:6. Первая ракетка нашей страны не только упустила шанс во второй раз подряд завоевать неофициальное звание чемпионки мира, но и завершила год без единого трофея. В последний раз такое случалось с Элиной еще в 2012 году, когда она находилась в мировой классификации за пределами ТОП-150. Сейчас Свитолина занимает шестое место в мире.

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