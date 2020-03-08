Свитолина выбила себе первый финал года, "уничтожив" в Мексике нидерландку Рус

Украинка уже заработала в Мексике 21 400 долларов. А в случае победы в ночь на понедельник эта сумма удвоится

Первая ракетка Украины Элина Свитолина впервые в сезоне сыграет в финале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA). Накануне в 1/2 финала соревнований в мексиканском Монтеррее одесситка смела на корте нидерландку Аранчу Рус – 6:0, 6:1.

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Матч Свитолиной против Рус продолжался всего 52 минуты, за это время Элина пять раз подала навылет – против одного эйса у соперницы. При этом украинка, как и нидерландка, допустила одну двойную ошибку. Из десяти брейк-поинтов Свитолина реализовала пять.

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Отметим, что для Элины Свитолиной это первый в году, но 17-й за всю карьеру финал турнира WTA. Из 16 предыдущих 13 завершились победами украинки, 3 – поражениями.

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В решающем матче соревнований в Монтеррее (в ночь на понедельник по киевскому времени) седьмая ракетка мира Элина Свитолина сыграет с чешской теннисисткой Марией Боузковой, которая занимает 57-ю строчку в мировом рейтинге. Победитель этого противостояния получит от организаторов 43 000 долларов призовых. Проигравшей спортсменке достанется чек на 21 400 долларов.

Последний турнир Свитолина выигрывала еще в конце 2018 года

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