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Свитолина выиграла в Таиланде и сразу же попала под "ураган" из Австралии

12 февраля, 14:27

На турнире в Хуахине украинская теннисистка лихо разобралась с нидерландкой. Дальше Элину ждет Сторм Сандерс

Элина Свитолина

Элина Свитолина / Фото: Reuters

Первая ракетка Украины Элина Свитолина успешно стартовала на Открытом чемпионате Таиланда, который проходит в Хуахине. В первом круге соревнований украинка одержала победу в двух сетах над нидерландкой Бибианой Скофс.

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Соперница из Нидерландов не доставила Свитолиной особых проблем – матч, длившийся 79 минут, завершился со счетом 6:2, 6:4 в пользу одесситки. При этом Элина осуществила пять брейков, отдав две подачи сопернице.

Во втором круге соревнований в Таиланде Свитолина, занимающая четвертую строчку мирового рейтинга, сыграет с австралийкой Сторм Сандерс (WTA №99), имя которой с английского переводится как "ураган". Посмотрим, устоит ли этот "ураган" перед Элиной.

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Элина Свитолина и Гаэль Монфис

Элина Свитолина и Гаэль Монфис / Фото: Instagram

Отметим, что у парня Элины, в отличие от украинки, уже есть один трофей в новом году. Гаэль Монфис обставил Свитолину, выиграв турнир в Монпелье, а с ним и чек на 2,5 млн грн.

Напомним, ранее на турнире в Таиланде проиграла Катерина Бондаренко. Украинка уступила пятой ракетке турнира и 42-й в мире Магде Линнетт из Польши со счетом 2:6, 2:6. К слову, в мировом рейтинге Катя сейчас занимает аж 495-е место, но такое падение связано с ее недавним декретом и рождением второго ребенка.

Смотрите, как Свитолина выигрывала чемпионат мира по теннису

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Таиланд теннис Элина Свитолина WTA

Источник: Сегодня|Спорт

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