Свитолина вышла в полуфинал, сокрушив экс-обладательницу самой большой груди мирового тенниса

Первая ракетка Украины, обыграв Симону Халеп, досрочно обеспечила себе выход в 1/2 супертурнира в Китае

Элина Свитолина / Фото: Reuters

Украинская теннисистка Элина Свитолина в матче второго тура Итогового чемпионата WTA в Шэньчжэне (Китай) обыграла представительницу Румынии Симону Халеп со счетом 7:5, 6:3. С учетом того, что перед этим Свитолина разделалась с чешкой Плишковой, первая ракетка Украины досрочно вышла в полуфинал супертурнира, который называют неофициальным чемпионатом мира по теннису.

Самые яркие фото матча Свитолина – Халеп

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Продолжительность противостояния Свитолина – Халеп составила 1 час 37 минут. Уроженка Одессы 4 раза подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 4 из 8 брейк-пойнтов. На счету Халеп, которая в предыдущем туре оказалась сильнее канадки Бьянки Андрееску, 1 эйс, 2 двойные ошибки и 2 брейка.

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Напомним, Элина Свитолина является действующей чемпионкой этого турнира с призовым фондом в 14 миллионов долларов. В прошлогоднем финале, который состоялся в Сингапуре, украинка победила американку Слоан Стивенс – 3:6, 6:2, 6:2.

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Ранее мы рассказывали, от какой шикарной груди отказалась соперница Свитолиной ради карьеры. Румынка Симона Халеп пожертвовала своей завораживающей "шестеркой", чтобы быть более мобильной на корте.

Все подробности в спецтеме Итоговый чемпионат теннисисток

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