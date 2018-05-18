Свитолина вышла в полуфинал турнира с призовым фондом в 3 миллиона долларов

Четвертая ракетка мира обыграла немку Ангелику Кербер и вышла в полуфинал турнира в Риме

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина пробилась в полуфинал турнира в Риме, призовой фонд которого превышает три миллиона долларов. Четвертая ракетка мира в четвертьфинальном поединке победила немку Ангелику Кербер со счетом 6:4, 6:4. Кербер в рейтинге занимает 12-е место.

Соперницей украинки в полуфинале турнира будет или датчанка Каролина Возняцки (№2 в рейтинге), или эстонка Анетт Контавейт (№26 рейтинга).

Напомним, что Элина в ожидании старта турнира посетила матч чемпионата Италии между "Ромой" и "Ювентусом". Свитолина встретилась с легендой римского футбола Франческо Тотти и получила в подарок от "Императора" именную футболку.

Напомним, что Свитолина проиграла на прошлом турнире в Мадриде уже во втором круге. Тем не менее, украинка немного улучшила свой очковый заработок на этом турнире и стала на шаг ближе к лидерству в рейтинге WTA: расклады для Элины Свитолиной стать первой ракеткой мира после грунтового сезона.

Интересно, что возможная соперница Свитолиной в полуфинале Каролин Возняцки накануне получила орден в Дании.