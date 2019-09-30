Свитолина вышла в третий круг турнира WTA в Пекине

Элина Свитолина / Фото: AFP

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Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в третий круг турнира в китайском Пекине. Ранее мы рассказывали, что Свитолина уступила американке в Ухане и поставила под вопрос свое участие в Итоговом турнире.

Наша спортсменка во втором раунде турнира в Пекине в напряженной борьбе обыграла китайскую теннисистку Яфань Ван. Поединок продлился более двух часов и закончился со счетом 7:6, 7:6

В следующем раунде украинка сыграет с победительницей противостояния между американкой Софии Кенин и россиянкой Анастасии Павлюченковой. Таким образом, Свитолина единственной из украинок пробилась в третий раунд.

Напомним, перед стартом китайской серии турниров была озвучена гигантская сумма призовых Свитолиной за всю карьеру. 25-летняя одесситка за последнее время заметно улучшила не только позиции в мировом теннисном рейтинге, где она занимает сейчас третью строчку, но и свое благосостояние. Благодаря выходу в полуфинал американского "Шлема" Элина перешагнула внушительную отметку в 16 миллионов долларов призовых.

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