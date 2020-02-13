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Свитолина за 58 минут разобралась с австралийкой и вышла в 1/4 финала турнира в Таиланде

13 февраля, 18:31

За путевку в полуфинал украинка поспорит с японкой Нао Хибино

Элина Свитолина. Фото: REUTERS/Edgar Su

Элина Свитолина. Фото: REUTERS/Edgar Su

Первая ракетка Украины Элина Свитолина пробилась в четвертьфинал турнира WTA в Хуахине, Таиланд, с призовым фондом 251 750 долларов. В матче второго круга украинка обыграла австралийку Сторм Сандерс – 6:1, 6:2. Матч продолжался всего 58 минут.

За выход в полуфинал Свитолина поспорит с японкой Нао Хибино, которая обыграла вчера Пеангтарн Плипуек из Таиланда (6:0, 6:1). На данный момент Хибино занимает 84-е место в мировой классификации. В 2018 году теннисистки встречались в 1/8 финала турнира в Гонконге и тогда победу отпраздновала Элина.

Напомним, ранее лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина неудачно стартовала в парном турнире в Хуахине. В стартовом матче украинка в паре с Кван Яу Нг из Гонконга уступила тандему Синьюнь Хань (Китай) / Бибиана Схофс (Нидерланды).

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Отметим, что у парня Элины, в отличие от украинки, уже есть один трофей в новом году. Гаэль Монфис обставил Свитолину, выиграв турнир в Монпелье, а с ним и чек на 2,5 млн грн.

Смотрите, как Свитолина выигрывала чемпионат мира по теннису

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теннис Элина Свитолина

Источник: Сегодня|Спорт

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