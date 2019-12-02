Свитолина зарабатывает вдвое больше Монфиса: раскрыта анатомия семейного бюджета Элины и Гаэля

За год пара наиграла на 9 миллионов долларов призовых. Две трети этой суммы - заслуга украинки

Элина Свитолина и Гаэль Монфис / Фото: Instagram

По итогам 2019 года Элина Свитолина не только заработала свыше 6 млн долларов призовых, но и обставила своего парня – француза Гаэля Монфиса – по заработкам за всю карьеру. Хотя Гаэлю – уже 33 года, а Элине – всего 25.

Как мы писали ранее, общая сумма призовых Элины Свитолиной в 2019 году составила 6 126 335 долларов "грязными". Как оказалось, это более чем вдвое больше, чем заработал на корте в нынешнем году ее возлюбленный Гаэль Монфис, теннисный доход которого в 2019-м составил $2 901 347. Что интересно, в уходящем году француз выиграл один турнир, тогда как первая ракетка Украины – ни одного. Что не помешало Свитолиной обзавестить лаврами главного наполнителя семейного бюджета!

Элина Свитолина и Гаэль Монфис / Фото: Instagram

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Таким образом "семейный" доход самой эффектной пары мирового тенниса Свитолина – Монфис в 2019 году составил 9 027 682 доллара, что в пересчете на украинскую валюту, по нынешнему курсу, составляет 216 миллионов гривен.

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Отметим, что благодаря финансовому рывку в 2019-м, Элина Свитолина опередила своего возлюбленного Гаэля Монфиса по заработанным за всю жизнь призовым. Уроженка Одессы достигла отметки в 19 234 960 долларов, уйдя в отрыв от своего бойфренда, который может похвастаться карьерным заработком в размере "всего лишь" 17 930 816 долларов.

Добавим, что на данный момент Элина Свитолина занимает шестое место в рейтинге лучших теннисисток мира. У Гаэля Монфиса в мужском табеле о рангах – текущая десятая строчка. Кстати, в 2019 году украинка выиграла 39 матчей при 22 поражениях. У ее возлюбленного – 37 побед и 19 проигрышей.

Гаэль Монфис и Элина Свитолина / Фото: Instagram

Сейчас пара наслаждается отдыхом в Эмиратах. Как сообщалось ранее, Свитолина в сексуальном бикини расслабляется в Дубае. "Как же Гаэлю повезло!" – отмечают в комментариях под фото украинки ее подписчики.

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