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Свитолиной понадобилось более двух часов, чтобы одержать первую побежу в Торонто

Сегодня, 10:48

Призовой фонд престижного турнира в Канаде составляет 2,8 миллиона долларов

Элина Свитолина

Элина Свитолина / Фото: AFP

Украинская теннисистка Элина Свитолина успешно стартовала на турнире Женской теннисной ассоциации WTA Premier 5 в Торонто с призовым фондом 2 830 000 долларов. В матче второго круга украинка, посеянная под 6 номером, за 2 часа 2 минуты сломила сопротивление чешской теннисистки Катержины Синяковой – 6:3, 3:6, 6:3.

В решающей партии украинка дважды уступала с брейком, но оба раза отыгрывалась. При счете 4:3 в свою пользу украинка сделала решающий брейк и повела 5:3. Подавая на матч, Свитолина отыграла три брейкпойнта и с третьего матчбола завершила поединок в свою пользу.

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Это была третья очная встреча между соперницами, которая, как и предыдущие две, завершилась победой украинской теннисистки в трех партиях. Следующей соперницей Свитолиной станет швейцарка Белинда Бенчич.

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Напомним, что лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина вошла в десятку самых высокооплачиваемых спортсменок мира. Свитолина в период с 2018-го по 2019 год заработала 6,1 миллиона долларов, при этом 1,5 миллиона – это прибыль от рекламы.

Добавим, что ранее на турнире в Торонто 19-летняя украинка Даяна Ястремская обыграла экс-первую ракетку мира Викторию Азаренка.

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теннис Элина Свитолина

Источник: tennisua.org

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