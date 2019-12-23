Свитолину в Дубае привязали к столбу: после этого она раскрыла неожиданную формулу любви

Изнурительная тренировка Элины в Эмиратах перетекла в вечер с разбитыми тарелками

Элина Свитолина и Гаэль Монфис / Фото: Instagram

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Лучшая теннисистка Украины умеет прекрасно совмещать работу и удовольствие! В понедельник, 23 декабря, Элина Свитолина, занявшая третье место в номинации "Удар года", провела изнурительную тренировку в Дубае, посвященную отработке форхенда. При этом часть занятия одесситке пришлось провести примотанной растягивающимся жгутом к столпу.

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Но уже вечером Свитолина "откисала" на романтическом ужине в ресторане в компании своего возлюбленного – французского теннисиста Гаэля Монфиса. На странице в Instagram Элина выложила фотографию вкусностей на своем столе, сопроводив ее следующей подписью: "Буррата + вино = любовь".

Кстати, посетителей ресторана, в котором проводила вечер и Элина Свитолина, развлекали знаменитым греческим танцем сиртаки, во время которого посетители, как это заведено, разбивали о пол перед танцорами свои тарелки. Улетела к выступавшим и тарелочка со столика Свитолиной, только вот – не разбилась.

Сиртаки Видео: Instagram

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Отметим, что уже совсем скоро Элина Свитолина, не сумевшая выиграть ни одного турнира в 2019 году, откроет свой новый теннисный сезон. 6 января украинка стартует на турнире в Брисбене.

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