Сыграет с Хорватией, но без 20-й в мире: Украина узнала соперниц по Кубку Федерации

В заявке Хорватии нет Донны Векич, которая захомутала швейцарского теннисиста

Женская сборная Украины / Фото: Федерация тенниса Украины

Состоялась жеребьевка группового турнира Кубка Федерации в Первой группе Евро-Африканской зоны. Женская сборная Украины выступит в Таллинне. Поединки пройдут в Tallink Tennis Centre в столице Эстонии 5-8 февраля. Ранее мы писали, что Украина сыграет матч Кубка Дэвиса с Тайванем в Запорожье.

Команда Украины, которая была сеяной, возглавила группу "А", в которую также вошли сборные Хорватии и Болгарии. В группе B, которая также выступит в Таллинне, сыграют команды Италии, Эстонии, Австрии и Греции. Обладатели путевок в плей-офф, который состоится в апреле, определятся в стыковых матчах между командами, занявшими первое место в своей группе и сборными, которые завершили выступление на второй позиции в противоположной группе. Еще шесть команд, разбитые на две группы, сыграют в Люксембурге.

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Сборная Украины заявлена сильнейшим составом с пятой ракеткой мира Элиной Свитолиной. Кроме нее, в списке "сине-желтых" Даяна Ястремская, Катерина Козлова, Катарина Завацкая, Леся Цуренко. Капитан – Михаил Филима.

Сборная Хорватии: Яна Фетт, Тена Лукас, Леа Боскович, Дарья Юрак. Капитан – Ива Майоли. Не поможет балканкам 20-й номер мирового рейтинга Донна Векич, которая долго встречалась со Стэном Вавринкой.

Сборная Болгарии: Виктория Томова, Изабелла Шиникова, Гергана Топалова, Петя Аршинкова. Капитан – Дора Рангелова.

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