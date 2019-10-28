Сын Беккенбауэра по имени Ромарио забил фантастический гол: видео румынских "суперножниц"

Ромарио Флорин Мойзе / Фото: Twitter

Болельщиков всего мира поразил гол бисиклетой в исполнении Ромарио. Но не бразильского, а румынского. Шедевр состоялся в матче 14-го тура второго дивизиона чемпионата Румынии между "Реситой" и командой УТА. Встреча завершилась победой гостей со счетом 3:2. А ее украшением стал роскошный результативный удар "ножницами" в компенсированное время. Ранее в Японии забили два гола за две минуты со своей половины поля.

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Победным для команды УТА стал гол в ворота "Реситы" в исполнении 24-летнего румынского полузащитника Ромарио Флорина Мойзе. Он классно сложился и пробил через себя из-за пределов штрафной соперника. Мяч, посланный эффектной бисиклетой, влетел практически в "девятку" ворот "Реситы". Кстати, Мойзе в этом матче оформил дубль.

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Почему Ромарио? Отметим, что отца футболиста, сотворившего этот шедевр, зовут Беккенбауэр. На чемпионате мира-1994 он болел за сборную Бразилию с неподражаемым Ромарио и так восхитился его игрой, что в его честь назвал своего сына. Кстати, у Ромарио Флорина Мойзе есть брат-футболист – Антонио, названный в честь знаменитого итальянского игрока и тренера Антонио Конте.

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Добавим, что УТА, за которую выступает Ромарио Флорин Мойзе, занимает второе место в турнирной таблице второго румынского дивизиона. В высшую лигу выйдут две лучшие команды. Поверженная же из-за гола бисиклетой "Ресита" занимает 16-ю строчку.

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