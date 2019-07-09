Такого украинский теннис еще не знал: эмоции Элины Свитолиной после выхода в полуфинал Уимблдона

Первая ракетка нашей страны на британской траве переписала историю украинского спорта

Элина Свитолина. Фото: AFP

Украинские болельщики празднуют небывалое для нашего тенниса событие. Впервые представитель Украины добрался до полуфинала Уимблдона – одного из четырех турниров серии "Большого шлема", призовой фонд которого в этом году составляет почти 50 миллионов долларов. Как мы сообщали, в 1/4 финала Уимблдона-2019 Элина Свитолина обыграла Каролину Мухову из Чехии – 7:5, 6:4, что стало высшем достижением в карьере 24-летней украинки и рекордным успехом за всю историю выступлений на Уимблдоне для Украины.

Поединок Свитолина – Мухова продлился 1 час и 34 минуты. Самым сложным для украинки был момент в первой партии, когда она "горела" 2:5. Тем не менее Элина не расклеилась и сумела выиграть пять геймов кряду!

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Отметим, что прежде из украинцев в полуфиналах Grand Slam играл лишь Андрей Медведев, но это было на "Ролан Гаррос", в 1993 и 1999 годах. В последнем случае украинец дошел до финала, где уступил Андре Агасси.

Как мы писали ранее, российский теннисист устроил истерику на Уимблдоне: появилось видео как буянил Медведев. Даниил Медведев сорвал злость на судье, стене и траве в матче с Гоффеном.

Также сообщалось, что Уимблдон потерял 19-летнюю сенсацию из Украины. 200 тысяч евро – и сказке конец: Украинка Даяна Ястремская, ставшая открытием британского "Шлема", в трех сетах проиграла представительнице Китая.

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