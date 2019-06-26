Такого в украинском теннисе не было 10 лет: Стаховского не пустили в основную сетку Уимблдона

Первой ракетке Украины не хватило 12 выигранных геймов для победы над австралийцем Харрисом

Сергей Стаховский. Фото - Arata Yamaoka.

Украинский теннисист Сергей Стаховский потерпел поражение во втором раунде квалификации турнира ATP в Уимблдоне. Киевлянин уступил 25-летнему представителю Австралии Эндрю Харрису. Поединок продолжался 1 час 39 минут и завершился со счетом 6:3, 3:6, 3:6. За это время Сергей подал всего 3 эйса и проиграл 3 гейма на своей подаче. Таким образом, Стаховский впервые за 10 лет (с 2009 года) не сыграет в основной сетке Уимблдона. Его заработок на этом турнире составил чуть менее 15 тысяч евро призовых. В случае победы над австралийцем, на счет первой ракетки Украины упало бы 25 тысяч евро.

Сергей Стаховский. Фото – Arata Yamaoka

Как мы уже сообщали, другой украинец Илья Марченко вылетел с Уимблдона, не реализовав два матчбола. В поединке против венгра Аттилы Балаша наш соотечественник вел по ходу встречи со счетом - 6:2, 5:1. Но умудрился выпустить нити игры из своих рук и уступил - 6:2, 6:7 (5:7), 3:6. Напомним, соревнования основной сетки Уимблдона стартуют 1 июля и продлятся до 14 июля.

Между тем ранее стало известно, что Свитолина и Монфис снова вместе. Теннисисты возобновили свой совместный аккаунт в Instagram, написав: "Мы обнимаемся, мы целуемся, мы переписываемся, мы разговариваем, мы спорим, мы смеемся, мы любим. Это мы".

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