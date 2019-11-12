Такой красоты нам будет не хватать: Доминика Цибулкова завершила теннисную карьеру

Доминика Цибулкова / Фото: Instagram

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Бывшая четвертая ракетка мира словацкая теннисистка Доминика Цибулкова сообщила о решении завершить карьеру. Цибулкова выиграла восемь титулов WTA в одиночном разряде, но сейчас находится за пределами третьей сотни рейтинга Женской теннисной ассоциации. В своем последнем матче Цибулкова проиграла белоруске Арине Соболенко (5:7, 1:6).

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"Сегодня у меня для вас есть особенные новости, – написала 30-летняя словачка в Instagram. – После травмы ахилла мне предстояло решить, что делать с моей теннисной карьерой. После долгих раздумий, разговоров со своей семьей, друзьями и командой, я наконец-то решила, что больше не вернусь на корт в качестве профессионального игрока. Это волнующий момент, ведь я не знаю, что меня ждет в будущем. С нетерпением жду нового этапа своей жизни. Готова принять новые вызовы. Буду скучать по поддержке своих болельщиков, однако никогда не забуду теннис, потому что эта игра всегда будет частью меня", – написала теннисистка.

За свою карьеру Цибулкова одержала 450 побед и 299 матчей проиграла. Общая сумма призовых составляет 13 725 520 долларов. Доминика запомнилась болельщикам не только своей игрой, но и откровенными снимками в Instagram.

К слову, первая ракетка Украины Элина Свитолина проиграла финал женского итогового турнира WTA и не смогла повторить свое прошлогоднее достижение. Зато в этом году Элина вошла в десятку наиболее оплачиваемых спортсменок мира.

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