Теннис может быть брутальным: игрок рухнул на корт от судорог прямо во время матча //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/334/07c/5c933407ce777.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/334/07c/5c933407ce777.jpg 2019-03-21T08:54:16+02:00 Теннис 19-летнему испанцу Николе Куну потребовалась медицинская помощь в матче с Мишей Зверевым

Турнир в Майами (США) в условиях высокой влажности и даже при не самой жаркой погоде возможны случаи возникновения в игроков сильнейших судорог от обезвоживания. После двух часов матча с Мишей Зверевым 19-летний испанец Никола Кун камнем рухнул на корт после выполнения подачи и долго не мог подняться. Молодого теннисиста мучили боли от судорог в ногах. Никола смог встать с помощью врача, но даже опираясь на него, он с трудом шел и еле стоял на ногах.

Tennis can be a BRUTAL sport



2hrs+ into his match with Mischa Zverev, Nicola Kuhn collapses with cramp... Get better soon, Nicola #MiamiOpenpic.twitter.com/2psBLAyTre