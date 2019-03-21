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Теннис может быть брутальным: игрок рухнул на корт от судорог прямо во время матча

Сегодня, 08:54

19-летнему испанцу Николе Куну потребовалась медицинская помощь в матче с Мишей Зверевым

Никола Кун
Никола Кун. Фото: AFP
Теннис может быть брутальным: игрок рухнул на корт от судорог прямо во время матча //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/334/07c/5c933407ce777.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/334/07c/5c933407ce777.jpg Теннис 19-летнему испанцу Николе Куну потребовалась медицинская помощь в матче с Мишей Зверевым

Турнир в Майами (США) в условиях высокой влажности и даже при не самой жаркой погоде возможны случаи возникновения в игроков сильнейших судорог от обезвоживания. После двух часов матча с Мишей Зверевым 19-летний испанец Никола Кун камнем рухнул на корт после выполнения подачи и долго не мог подняться. Молодого теннисиста мучили боли от судорог в ногах. Никола смог встать с помощью врача, но даже опираясь на него, он с трудом шел и еле стоял на ногах.

Напомним, что соревнования Miami Open presented by Itaú проходят почти две недели. Призовой фонд "Мастерса" составляет почти девять миллионов долларов.

Ранее мы рассказывали, как Свитолиной через 11 дней стать мировой ракеткой номер один. Элина может выиграть на турнире Майами не только 1 350 000 долларов, но и звание лучшей теннисистки мира. Правда, для этого ей нужно выиграть соревнование, а первой ракетке мира Наоми Осаке вылететь в стартовом раунде.

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Тег теннисист, судороги, судорога

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Источники:

Сегодня|Спорт , tennisua.org

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