Теннис может быть брутальным: игрок рухнул на корт от судорог прямо во время матча

19-летнему испанцу Николе Куну потребовалась медицинская помощь в матче с Мишей Зверевым

Никола Кун. Фото: AFP

Теннис может быть брутальным: игрок рухнул на корт от судорог прямо во время матча //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/334/07c/5c933407ce777.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/334/07c/5c933407ce777.jpg 2019-03-21T08:54:16+02:00 Теннис 19-летнему испанцу Николе Куну потребовалась медицинская помощь в матче с Мишей Зверевым

Турнир в Майами (США) в условиях высокой влажности и даже при не самой жаркой погоде возможны случаи возникновения в игроков сильнейших судорог от обезвоживания. После двух часов матча с Мишей Зверевым 19-летний испанец Никола Кун камнем рухнул на корт после выполнения подачи и долго не мог подняться. Молодого теннисиста мучили боли от судорог в ногах. Никола смог встать с помощью врача, но даже опираясь на него, он с трудом шел и еле стоял на ногах.

Tennis can be a BRUTAL sport



2hrs+ into his match with Mischa Zverev, Nicola Kuhn collapses with cramp... Get better soon, Nicola #MiamiOpenpic.twitter.com/2psBLAyTre — Tennis TV (@TennisTV) March 20, 2019

Напомним, что соревнования Miami Open presented by Itaú проходят почти две недели. Призовой фонд "Мастерса" составляет почти девять миллионов долларов.

Ранее мы рассказывали, как Свитолиной через 11 дней стать мировой ракеткой номер один. Элина может выиграть на турнире Майами не только 1 350 000 долларов, но и звание лучшей теннисистки мира. Правда, для этого ей нужно выиграть соревнование, а первой ракетке мира Наоми Осаке вылететь в стартовом раунде.

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Источники: Сегодня|Спорт , tennisua.org Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.