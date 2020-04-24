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"Теннис станет последним видом спорта, который вернется после пандемии": прогноз бывшего номера №1

24 апреля, 11:19

Елена Павлова

Британец Энди Маррей считает, что будет крайне сложно восстановить привычный вид и расписание

Бывшая первая ракетка мира британец Энди Маррей считает, что теннису будет очень сложно вернуться в привычный ритм после пандемии коронавируса. Напомним, что в январе 2019 года знаменитый теннисист Маррей со слезами на глазах объявил о завершении карьеры, но затем после операции решил продолжать выступления в основном в паре и миксте.

"Предположим, что в сентябре дела в Европе наладятся и организаторы будут готовы провести "Ролан Гаррос". В это же время в условной ЮАР может продолжаться эпидемия и правительство Франции не будет принимать оттуда самолеты. Что мы имеем? Турнир лишается ряда игроков, которые на тот момент находились в ЮАР, и как следствие проигрывает в зрелищности и продажах. Все это наводит на мысли о том, что теннис станет последним видом спорта, который вернется к своему привычному виду и расписанию", – цитирует Маррея CNN.

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теннисист Энди Маррей коронавирус турниры

Источник: CNN

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