Евгений Кафельников, критикующий российский режим, включен в Зал теннисной славы

Евгений Кафельников в бытность теннисистом выиграл 26 турниров АТР, побеждал на Олимпиаде, брал Кубок Дэвиса

Евгений Кафельников. Фото: Getty Images

В американском Ньюпорте прошла торжественная церемония включения в Зал теннисной славы российского теннисиста, двукратного победителя турниров "Большого Шлема" Евгения Кафельникова. Вместе с Кафельниковым в субботу в Зал славы были включены китаянка Ли На и француженка Мэри Пирс.

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"Я очень благодарен за признание, которое мы получили от мирового теннисного сообщества, что наши имена навеки останутся в этом замечательном месте", – заявил на церемонии Кафельников, чьи слова приводит официальный Twitter Зала славы.

Кафельников – экс-первая ракетка мира, победитель 26 турниров Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в одиночном разряде, в том числе Открытых чемпионатов Австралии и Франции, и 27 турниров ATP в парном разряде, включая Ролан Гаррос и US Open. В его активе золотая медаль Олимпиады в Сиднее в мужском одиночном разряде. В составе сборной России Кафельников выиграл Кубок Дэвиса в 2002 году. В настоящее время он занимает пост вице-президента Федерации тенниса России.

Евгений Кафельников в последние годы активно критикует действующий политический режим в России.

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