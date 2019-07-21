Евгений Кафельников, критикующий российский режим, включен в Зал теннисной славы
Евгений Кафельников в бытность теннисистом выиграл 26 турниров АТР, побеждал на Олимпиаде, брал Кубок Дэвиса
В американском Ньюпорте прошла торжественная церемония включения в Зал теннисной славы российского теннисиста, двукратного победителя турниров "Большого Шлема" Евгения Кафельникова. Вместе с Кафельниковым в субботу в Зал славы были включены китаянка Ли На и француженка Мэри Пирс.
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"Я очень благодарен за признание, которое мы получили от мирового теннисного сообщества, что наши имена навеки останутся в этом замечательном месте", – заявил на церемонии Кафельников, чьи слова приводит официальный Twitter Зала славы.
Кафельников – экс-первая ракетка мира, победитель 26 турниров Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в одиночном разряде, в том числе Открытых чемпионатов Австралии и Франции, и 27 турниров ATP в парном разряде, включая Ролан Гаррос и US Open. В его активе золотая медаль Олимпиады в Сиднее в мужском одиночном разряде. В составе сборной России Кафельников выиграл Кубок Дэвиса в 2002 году. В настоящее время он занимает пост вице-президента Федерации тенниса России.
Евгений Кафельников в последние годы активно критикует действующий политический режим в России.
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