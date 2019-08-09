Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,32
28,34

Теннисист мощной подачей выбил телефон из руки болельщицы

Сегодня, 14:21

Казус с австрийским теннисистом случился на турнире в Монреале

Доминик Тим

Доминик Тим / Фото: AFP

Австрийский теннисист Доминик Тим со счетом 7:6, 6:4 обыграл Марина Чилича в третьем круге турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов серии "Мастерс" в Монреале. Отрабатывая смэши на предматчевой разминке, австриец выбил телефон, попав мячом в руку сидевшей в первом ряду женщины. Заметив это, Тим извинился перед ней.

Реклама

Ранее мы писали, что 19-летняя украинка не смогла выйти в четвертьфинал турнира с призовым фондом 2,8 миллиона. Даяна Ястремская в двух сетах проиграла сопернице из США.

В тренде
Доктор наук, инноватор и гонщик: что нужно знать о потенциальном новом министре образования Сергее Бабаке
Фото: Facebook

Ране мы писали, что на этом турнире 19-летняя украинка Даяна Ястремская обыграла экс первую ракетку мира Викторию Азаренка.

Вчера лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина пробилась в четвертьфинал турнира в Торонто. Наша теннисистка в матче 1/8 финала обыграла представительницу Швейцарии Белинду Бенчич.

Напомним, что лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина вошла в десятку самых высокооплачиваемых спортсменок мира. Свитолина в период с 2018-го по 2019 год заработала 6,1 миллиона долларов, при этом 1,5 миллиона – это прибыль от рекламы.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

видео теннис Доминик Тим болельщик

Источник: Спорт сегодня

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

ТОП-50 украинских спортсменов по популярности в Instagram: наибольший прогресс у вратаря
ТОП-50 украинских спортсменов по популярности в Instagram: наибольший прогресс у вратаря "Реала" ЛунинаДругие
Теннисист встал перед соперником на колено и доставил ему новую пару обуви
Теннисист встал перед соперником на колено и доставил ему новую пару обувиТеннис
Свитолина прекратила выступление на турнире в США с призовым фондом в 876 тысяч долларов
Свитолина прекратила выступление на турнире в США с призовым фондом в 876 тысяч долларовТеннис
Свитолина рассказала, как познакомилась с Монфисом
Свитолина рассказала, как познакомилась с МонфисомТеннис
Деньги в спорте: в каких видах зарабатывают больше всего
Деньги в спорте: в каких видах зарабатывают больше всегоДругие
Теннисист мощной подачей выбил телефон из руки болельщицы
Теннисист мощной подачей выбил телефон из руки болельщицыТеннис

Новости партнеров

Loading...