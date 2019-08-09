Теннисист мощной подачей выбил телефон из руки болельщицы

Казус с австрийским теннисистом случился на турнире в Монреале

Доминик Тим / Фото: AFP

Австрийский теннисист Доминик Тим со счетом 7:6, 6:4 обыграл Марина Чилича в третьем круге турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов серии "Мастерс" в Монреале. Отрабатывая смэши на предматчевой разминке, австриец выбил телефон, попав мячом в руку сидевшей в первом ряду женщины. Заметив это, Тим извинился перед ней.

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Ранее мы писали, что 19-летняя украинка не смогла выйти в четвертьфинал турнира с призовым фондом 2,8 миллиона. Даяна Ястремская в двух сетах проиграла сопернице из США.

Ране мы писали, что на этом турнире 19-летняя украинка Даяна Ястремская обыграла экс первую ракетку мира Викторию Азаренка.

Вчера лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина пробилась в четвертьфинал турнира в Торонто. Наша теннисистка в матче 1/8 финала обыграла представительницу Швейцарии Белинду Бенчич.

Напомним, что лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина вошла в десятку самых высокооплачиваемых спортсменок мира. Свитолина в период с 2018-го по 2019 год заработала 6,1 миллиона долларов, при этом 1,5 миллиона – это прибыль от рекламы.

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