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Теннисист встал перед соперником на колено и доставил ему новую пару обуви

Сегодня, 13:00

Кирьос встал на одно колено перед Циципасом, которого потом обыграл на турнире в Вашингтоне

Ник Кирьос - доставка обуви от теннисиста

Ник Кирьос - доставка обуви от теннисиста / Фото: Reuters

Теннисист встал перед соперником на колено и доставил ему новую пару обуви https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%20%D0%9A%D0%B8%D1%80%D1%8C%D0%BE%D1%81 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%20%D0%9A%D0%B8%D1%80%D1%8C%D0%BE%D1%81 Теннис Кирьос встал на одно колено перед Циципасом, которого потом обыграл на турнире в Вашингтоне

Австралийский теннисист Ник Кирьос по ходу победного для него полуфинального матча турнира в Вашингтоне (США) с греком Стефаносом Циципасом слегка пошутил над соперником. По ходу матча у греческого теннисиста порвался шнурок. Кирьос забрал запасную обувь у отца Циципаса и передал ее Стефаносу. Однако в момент передачи Кирьос встал на одно колено и наклонил голову перед соперником, предлагая обувь. Циципас лишь улыбнулся, и тогда Кирьос бросил коробку перед ним.

Ник Кирьос выиграл этот матч со счетом 2:1 (6:4, 3:6, 7:6). В финале австралийский теннисист сыграет с россиянином Даниилом Медведевым.

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Ранее в марте этого года мы писали, что пошлый австралиец разбушевался на корте в Риме. Одиозный Ник Кирьос вместо мяча принялся метать по корту стул, а затем собрал вещи и ушел.

Один из самых высоких теннисистов (рост австралийца – 193 см) уже не в первый раз попадает в скандал. Напомним, в свое время Кирьос был оштрафован на 15 000 евро "за непристойное поведение": в полуфинале турнира Лондона в перерыве австралиец имитировал мастурбацию с помощью бутылки с водой.

Смотрите яркие фото из Instagram теннисистки Фанни Штоллар:

Теннисистка Фанни Штоллар Видео: Instagram

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Источник: Сегодня|Спорт

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