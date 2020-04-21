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Теннисистам грозят очень большие штрафы из-за "Ролан Гаррос": Свитолина недовольна и сказала почему

21 апреля, 10:14

Елена Павлова

Французы ни с кем не совещались и поставили под угрозу многие осенние турниры

Первая ракетка Украины и пятый номер мирового рейтинга Элина Свитолина прокомментировала перенос "Ролан Гарроса" из-за пандемии коронавируса. 17 марта стало известно, что Открытый чемпионат Франции, который традиционно стартует в мае, планируют провести с 20 сентября по 4 октября уже после US Open. Украинка недовольна, что организаторы не согласовали перенос с теннисистами.

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"Они, никому ничего не сказав, передвинули свои даты и поставили под угрозу многие турниры. У нескольких игроков есть контракты с этими турнирами, они приглашены и не могут отказаться. Они должны будут выплатить очень большие штрафы, и вообще это невозможно, так как они уже приняли решение там играть и поданы заявки", — рассказала Свитолина.

Элина Свитолина

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Элина Свитолина / Фото: Instagram

Ранее Элина рассказала, как теряет большие деньги из-за пандемии. Во время паузы в соревнованиях теннисистка платит тренеру, хотя сама не получает ни призовых, ни денег от спонсоров.

Напомним, теннисный сезон был приостановлен в середине марта и возобновится не ранее середины июля. Спортсмены пребывают на карантине и поддерживают физическую форму в домашних условиях. А испанец Рафаэль Надаль задумался о том, чтобы завести детей.

Смотрите, как Свитолина с феерической победой стартовала на турнире в Монтеррее, который потом выиграла

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штрафы перенос Элина Свитолина Большой шлем Ролан Гаррос

Источник: Большой теннис Украины

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