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Теннисистка чуть не потеряла сознание из-за смога от пожаров в Австралии

14 января, 15:01

Далиле Якупович стало очень плохо

Далила Якупович

Далила Якупович / Фото: Twitter

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Словенская теннисистка Далила Якупович не смогла доиграть матч квалификации "Australian Open" со швейцаркой Стефани Фегель. Причина – сильный смог, от которого у спортсменки возникли проблемы с дыханием. В Австралии продолжают бушевать лесные пожары. Как мы сообщали, украинские теннисистов узнали соперников по квалификации Australian Open.

"Я боялась, что потеряю сознание. Я больше не могла ходить. У меня нет астмы и никогда не было проблем с дыханием. Мне даже нравится жара. Но сейчас я просто не могла дышать и упала на корт. Это нездоровая ситуация. Я была удивлена, думала, что мы не будем играть. Но выбора у нас не оказалось, – цитирует Якупович "Sporting News".

Якупович выиграла первый сет 6:4, а во втором при счете 5:6 упала на колени, долго кашляла и не смогла подняться без посторонней помощи.

Ранее мы рассказывали, что первая ракетка Украины Элина Свитолина также пожаловалась в соцсетях на плохой воздух. Украинская теннисистка встревожена серьезной загрязненностью воздуха в Мельбурне.

Смотрите, как Свитолина обыгрывала вторую ракетку мира – чешку Каролину Плишкову

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теннис Australian Open теннисистка Далила Якупович

Источник: Сегодня|Спорт

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