Теннисистка Даяна Ястремская занялась боксом

Молодая украинская теннисистка в соцсетях показала видео, на которых работает в ринге с тренером

Молодая украинская теннисистка Даяна Ястремская взяла уроки бокса. На своей странице в социальной сети Instagram спортсменка показала несколько видео, на которых она с тренером работает в ринге, нанося мощные удары с обеих рук. У 18-летней спортсменки неплохо получается!

Сезон-2018 Даяна Ястремская завершила на 58-й строчке мирового рейтинга. Ей удалось выиграть один турнир WTA, в туре она победила 43 раза и 19 раз проиграла. На корте в этом году украинка заработала 344 тысяч долларов (до вычета налогов). Это очень хороший результат для теннисистки ее возраста. Даяна – третья ракетка Украины после Элины Свитолиной (№4 в рейтинге) и Леси Цуренко (№27).

Напомним, что в октябре Даяна Ястремская стала самой молодой украинкой, выигравшей турнир WTA. В финале турнира в Гонконге 18-летняя спортсменка разгромила китайскую теннисистку Ван Цян и поднялась на рекордное для себя 66-е место в рейтинге.