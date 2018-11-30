Теннисистка Даяна Ястремская занялась боксом

Сегодня, 17:06

Молодая украинская теннисистка в соцсетях показала видео, на которых работает в ринге с тренером

18-летняя теннисистка Даяна Ястремская. Фото Instagram
18-летняя теннисистка Даяна Ястремская. Фото Instagram

Молодая украинская теннисистка Даяна Ястремская взяла уроки бокса. На своей странице в социальной сети Instagram спортсменка показала несколько видео, на которых она с тренером работает в ринге, нанося мощные удары с обеих рук. У 18-летней спортсменки неплохо получается!

Сезон-2018 Даяна Ястремская завершила на 58-й строчке мирового рейтинга. Ей удалось выиграть один турнир WTA, в туре она победила 43 раза и 19 раз проиграла. На корте в этом году украинка заработала 344 тысяч долларов (до вычета налогов). Это очень хороший результат для теннисистки ее возраста. Даяна – третья ракетка Украины после Элины Свитолиной (№4 в рейтинге) и Леси Цуренко (№27).

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Training was Thank you @ryadmerhy P.S. Guys I have no idea what @houbeneric_movement is doing behind my back on third video

Публикация от Dayana Yastremska (@dayana_yastremskay)

Напомним, что в октябре Даяна Ястремская стала самой молодой украинкой, выигравшей турнир WTA. В финале турнира в Гонконге 18-летняя спортсменка разгромила китайскую теннисистку Ван Цян и поднялась на рекордное для себя 66-е место в рейтинге.

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Источник:

Сегодня|Спорт

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