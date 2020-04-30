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Теннисистка год спустя смогла защитить титул в Мадриде, но уже на приставке, а Маррею помогла техника

30 апреля, 23:06

Елена Павлова

Бертенс выиграла все шесть своих матчей в рамках турнира

Виртуальный теннисный турнире в Мадриде, который начинала и первая ракетка Украины Элина Свитолина, завершился победами британца Энди Маррея и представительницы Нидерландов Кики Бертенс. Ранее мы сообщали, что звездного российского теннисиста сняли с турнира по киберспорту из-за проблем с интернетом.

У мужчин бывший первый номер рейтинга Энди Маррей обыграл в решающем матче Давида Гоффена из Бельгии — 7:6 (7:5). Напомним, в полуфинальном матче Маррей прошел аргентинца Диего Шварцмана, но встреча прерывалась несколько раз и в итоге аргентинец пропустил вперед Энди из-за технических проблема.

В женских соревнованиях Кики Бертенс уложила на лопатки теннисистку из Франции Фиону Ферро — 6:2. А в 1/2-й Бертенс нанесла поражение датчанке Каролин Возняцки — 7:5. Кики выиграла все шесть своих матчей в рамках турнира, три из которых – на групповом этапе. Интересно, что Бертенс является действующей чемпионкой Мадрида.

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Напомним, что поединки проходили в теннисном симуляторе на приставке. И в отличие от встреч группового этапа, в матчах плей-офф в мужской и женской сетке играли полноценный сет.

Смотрите также, как Свитолина с феерической победой стартовала на турнире в Монтеррее, который потом выиграла

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Мадрид теннисист Энди Маррей теннисистка Кики Бертенс Давид Гоффен киберспорт

Источники: Сегодня|Спорт , Большой теннис Украины

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