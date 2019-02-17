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Теннисистка из Казахстана отказалась продолжать матч против украинки Цуренко

Сегодня, 16:02

В следующем раунде вторая ракетка Украины сыграет с победительницей пары Чжу Линь – Элизе Мертенс

Леся Цуренко
Леся Цуренко. Фото: AFP
Теннисистка из Казахстана отказалась продолжать матч против украинки Цуренко //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/968/ae4/5c6968ae4e9ac.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/968/ae4/5c6968ae4e9ac.jpg Теннис В следующем раунде вторая ракетка Украины сыграет с победительницей пары Чжу Линь - Элизе Мертенс

24-я ракетка мира Леся Цуренко пробилась во второй круг турнира серии WTA Premier 5 в Дубае. Украинка прошла представительницу Казахстана Юлию Путинцеву, которая отказалась от продолжения борьбы при счете 6:3, 2:0 в пользу Цуренко.

Всего теннисистки провели на корте 1 час и 4 минуты. За это время украинка выполнила 2 подачи навылет, 2 раза ошиблась при вводе мяча в игру, а также выиграла 4 гейма на приеме. Ее соперница сделала 1 эйс, допустила 4 двойные ошибки, а также реализовала 1 брейк-поинт.

Во втором круге Цуренко сыграет против победительницы пары Чжу Линь (Китай) – Элизе Мертенс (Бельгия).

Позже сегодня на корт выйдет другая украинка Даяна Ястремская, которая сыграет против двукратной победительница турниров Большого шлема Гарбинье Мугурусы.

Напомним, что ранее экс-первая ракетка мира Халеп остановила Свитолину в шаге от первого финала сезона. Лучшая теннисистка Украины проиграла в полуфинале турнира WTA Premier в Дохе.

Напомним, что Свитолина и ее новый бойфренд будут отдавать детской больнице 100 долларов за каждый эйс. Украинская теннисистка рассказала о благотворительной акции на ближайших турнирах.

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Тег теннис, Леся Цуренко

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Источник:

xsport.ua

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