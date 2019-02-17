Теннисистка из Казахстана отказалась продолжать матч против украинки Цуренко
В следующем раунде вторая ракетка Украины сыграет с победительницей пары Чжу Линь – Элизе Мертенс
24-я ракетка мира Леся Цуренко пробилась во второй круг турнира серии WTA Premier 5 в Дубае. Украинка прошла представительницу Казахстана Юлию Путинцеву, которая отказалась от продолжения борьбы при счете 6:3, 2:0 в пользу Цуренко.
Всего теннисистки провели на корте 1 час и 4 минуты. За это время украинка выполнила 2 подачи навылет, 2 раза ошиблась при вводе мяча в игру, а также выиграла 4 гейма на приеме. Ее соперница сделала 1 эйс, допустила 4 двойные ошибки, а также реализовала 1 брейк-поинт.
Во втором круге Цуренко сыграет против победительницы пары Чжу Линь (Китай) – Элизе Мертенс (Бельгия).
Позже сегодня на корт выйдет другая украинка Даяна Ястремская, которая сыграет против двукратной победительница турниров Большого шлема Гарбинье Мугурусы.
Напомним, что ранее экс-первая ракетка мира Халеп остановила Свитолину в шаге от первого финала сезона. Лучшая теннисистка Украины проиграла в полуфинале турнира WTA Premier в Дохе.
Напомним, что Свитолина и ее новый бойфренд будут отдавать детской больнице 100 долларов за каждый эйс. Украинская теннисистка рассказала о благотворительной акции на ближайших турнирах.
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