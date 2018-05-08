Теннисистка Каролин Возняцки получила рыцарский орден Дании

Вчера, 10:55

Экс-первая теннисистка мира получила вторую по значимости награду своей страны

Каролин Возняцки. Фото Instagram
Каролин Возняцки. Фото Instagram

Датская теннисистка Каролина Возняцки удостоилась ордена "Даннеброг" – второго по значимости рыцарского ордена Дании.

"Горжусь тем, что сегодня получила рыцарский орден Даннеброга! Для меня это огромная честь", – написала Возняцки в своем аккаунте в Twitter. Также спортсменка разместила в Instagram фотографию с наградой:

wozniacki

Каролин Возняцки завоевала 28 титулов WTA в одиночном разряде и дважды оказывалась на первом месте мирового рейтинга по итогам года (2010, 2011).

В начале 2018 года Каролин Возняцки стала первой датчанкой, выигравший турнир "Большого шлема". Всего же на турнирах "Большого шлема" теперь побеждали представительницы 24 стран. 19 из них первенствовали после начала Открытой эры.

Для 27-летней теннисистки этот титул стал первым на турнирах серии "Большого шлема" в карьере. До этого Каролин дважды играла в финалах US Open (в 2009 и 2014 годах), но в обоих случаях терпела поражения.

Ранее мы писали, что экс-первая ракетка мира Энди Маррей не выступит на Ролан Гаррос в этом годуБританец после операции не может играть пятисетовые поединки.
Каролин Возняцки, теннисистка

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Сегодня|Спорт

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