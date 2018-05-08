Теннисистка Каролин Возняцки получила рыцарский орден Дании

Экс-первая теннисистка мира получила вторую по значимости награду своей страны

Датская теннисистка Каролина Возняцки удостоилась ордена "Даннеброг" – второго по значимости рыцарского ордена Дании.

"Горжусь тем, что сегодня получила рыцарский орден Даннеброга! Для меня это огромная честь", – написала Возняцки в своем аккаунте в Twitter. Также спортсменка разместила в Instagram фотографию с наградой:

Каролин Возняцки завоевала 28 титулов WTA в одиночном разряде и дважды оказывалась на первом месте мирового рейтинга по итогам года (2010, 2011).

В начале 2018 года Каролин Возняцки стала первой датчанкой, выигравший турнир "Большого шлема". Всего же на турнирах "Большого шлема" теперь побеждали представительницы 24 стран. 19 из них первенствовали после начала Открытой эры.

Для 27-летней теннисистки этот титул стал первым на турнирах серии "Большого шлема" в карьере. До этого Каролин дважды играла в финалах US Open (в 2009 и 2014 годах), но в обоих случаях терпела поражения.

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