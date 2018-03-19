Теннисистка Петра Квитова снялась в популярном чешском сериале

Чешская теннисистка Петра Квитова приняла участие в съемках одной из серий чешского сериала "Клиника в розовом саду". Сериал идет на чешском телевидении уже больше 10 лет, с 2005 года. Эпизод с Квитовой стал юбилейным, 800-м.

Напомним, что в декабре 2016 года в чешском городе Простеев неизвестный попал в дом Квитовой под ложным предлогом и бросился на спортсменку с ножом. В результате нападения теннисистка получила повреждения сухожилий левой руки, которой она играет, травмы всех пяти пальцев и двух нервов. Спортсменка была доставлена в больницу, где врачи провели ей операцию длительностью почти четыре часа.

После операции Петра пропустила начало прошлого сезона. Тем не менее, уже в конце июня Квитова стала победительницей турнира WTA в Бирмингеме. В финале она обыграла представительницу Австралии Эшли Бэрти. Этот титул стал для Квитовой первым после ножевого ранения.

28-летняя Квитова сейчас занимает девятое место в рейтинге WTA. За свою карьеру она выиграла 22 титула, включая две победы на Уимблдоне – в 2011 и 2014 годах. Теннисистка заработала на корте 24,8 млн долларов.