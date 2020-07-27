Теннисистка Свитолина исполнила соблазнительный танец в купальнике на яхте

Пятая ракетка планеты Элина Свитолина показывает свои таланты не только на теннисном корте, но и в повседневной жизни. 25-летняя уроженка Одессы любит интересно и красиво проводить время, о чем периодически рассказывает в соцсетях. Недавно украинская теннисистка-красавица заявила о готовности к бокальчику вина на пляже.

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Сейчас Элина отправилась на яхте в небольшое путешествие по Средиземному морю со своим бойфрендом – французом Гаэлем Монфисом. Из сообщений девушки на страничке в Instagram ясно, что сейчас пара находится у берегов Италии. Напомним, что у Свитолиной есть собственное жилье в Монако. Вчера теннисистка поделилась забавным фото, на котором она плавает на надувном круге в форме розового фламинго.

Ранее Свитолина выиграла турнир после карантина в Берлине, дожав бывшую вторую ракетку мира.

Чуть позже украинская спортсменка решила исполнить соблазнительный танец в купальнике, добавив себе в наряд еще кепку и очки. Получилось красиво.

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Недавно Свитолина говорила, что не собирается ехать на турниры в США в августе, в том числе и на Открытый чемпионат США. Однако допускала, что может изменить свое решение. Смотрите, как Элина побеждала австралийку Сторм Сандерс на турнире в Таиланде:

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