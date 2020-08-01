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Теннисистки массово снимаются с турнира, где зафиксировали один случай заражения коронавирусом

1 августа, 11:36

Александр Трикиша Александр Трикиша

Знаменитые теннисистки боятся ехать в Италию из-за коронавируса

3 августа в итальянском городе Палермо стартует турнир серии WTA. Сегодня стал известен окончательный состав участников. После того как на турнире был зафиксирован случай заражения коронавирусом у одной из будущих участниц, другие теннисистки начали массово сниматься с соревнований.

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Как мы писали ранее, бывшая первая ракетка мира Симона Халеп не приедет на турнир в Палермо. Следом за ней с турнира снялись Йоханна Конта, Каролина Мухова, Светлана Кузнецова, Вероника Кудерметова, Алена Остапенко, Анастасия Севастова, Ига Швентек и Анна Блинкова, сообщает xsport.ua. Впрочем, украинка Даяна Ястремская не испугалась вируса и выступит в Италии.

Кстати, на днях украинская теннисистка ответила на вопрос, был ли у нее роман с тренером. Даяна Ястремская рассказала о своих отношениях с Сашей Бажиным. "Да, я провожу время с тренером, но это все фан, ничего большего", – призналась спортсменка.

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Ранее мы писали, что теннисистка Свитолина исполнила соблазнительный танец в купальнике на яхте. Звездная украинская спортсменка красиво отдыхает перед возобновлением сезона.

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теннис коронавирус Симона Халеп Даяна Ястремская

Источник: Сегодня|Спорт

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