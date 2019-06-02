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Теннисистку лишили призовых за Ролан Гаррос: ее игра не соответствовала стандартам

2 июня, 18:31

Анне Татишвили не выплатят 46 тысяч евро за первый раунд

Анна Татишвили
Анна Татишвили. Фото: Twitter

Американскую теннисистку Анну Татишвили лишили призовых за выступление на Ролан Гаррос. В первом круге она проиграла Марии Саккари со счетом – 0:6, 1:6, и судья постановил, что ее выступление не соответствовало профессиональным стандартам.

По правилам турниров "Большого шлема", за такое возможен штраф в размере всех призовых за первый круг. Таким образом, Татишвили не получит 46 тысяч евро.

Ранее на Ролан Гаррос вспыхнул скандал. Американская теннисистка Серена Уильямс сорвала пресс-конференцию австралийца Доминика Тима на Ролан Гаррос. Тим как раз общался с репортерами после победы над Пабло Куэвасом, и в это время организаторы приняли решение перенести пресс-конференцию в другое место, потому как в зале появилась Серена Уильямс, проигравшая Софии Кенин. Тима попросили перейти в зал поменьше, он был возмущен данным решением и покинул зал.

Напомним, что на днях 37-летний швейцарский теннисист Роджер Федерер провел свой 400-й матч на турнирах "Большого шлема" в одиночном разряде. Федерер стал первым спортсменом в истории, покорившим рубеж в четыре сотни матчей на "Шлемах".

Кстати, недавно Федерер удивил трюком на тренировке:


Трюк Роджера Федерера Видео: Twitter

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Тег теннисистка, Большой шлем, Ролан Гаррос

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